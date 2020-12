EN DIRECT - Emmanuel Macron répond aux membres de la Convention climat lors d'un échange "sans filtre"

Pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an, chaque année de 2020 jusqu'à 2030, selon l'ONU. Or ces émissions augmentaient en moyenne de 1,5% par an sur la dernière décennie.

"Les Européens doivent être un exemple pour le reste du monde", a estimé l'ancien chef de l'État lors d'une intervention auprès de France 2. Et de souligner l'urgence : "Le constat établi en 2015 est d'ores et déjà dépassé. Les cinq années que nous venons de vivre ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le réchauffement, si des efforts supplémentaires ne sont pas consentis, sera supérieur à 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Il pourrait dépasser 3,5 degrés voire atteindre 5 degrés"

Cette diminution est la plus importante aux Etats-Unis (-12%), dans l'UE (-11%) et en Inde (-9%). Dans le secteur des transports de surface (21% du total des émissions), la baisse est de 50% au plus fort du confinement. 30% dans l'industrie (22% des émissions mondiales). Les émissions de l'aviation (2,8% du total) chutent de 75%.

Parmi les autres espèces menacées de disparaître ou déjà éteintes, celles des 17 espèces de poissons qui peuplaient le lac Lanao aux Philippines. Les coupables: deux espèces de poissons prédateurs introduites par accident il y a un demi-siècle. Qui plus est, la surpêche, la pollution et la déforestation ont "massivement changé" l'écosystème du lac, souligne Craig Hilton-Taylor.

Parmi les principales victimes : les amphibiens. Trois espèces dont l'Atelopus chiriquiensis, que l'on trouvait en altitude au Costa Rica et au Panama ont disparu. Vingt-deux autres espèces d'amphibiens vivant en Amérique centrale et du Sud se retrouvent pour leur part sur la liste des espèces "gravement menacées". Le responsable de l'hécatombe : un champignon qui attaque la peau de ses victimes et qui finit par les tuer en les empêchant de respirer. Le fléau, qui frappe des dizaines de pays dans le monde, s'appelle la quitridiomicosis. "Le changement climatique semble aider à l'expansion du champignon et créer les conditions pour que la maladie puisse prospérer", explique Craig Hilton-Taylor, en charge de l'établissement de la liste rouge au sein de l'organisation, pour l'AFP.

Dans un communiqué, Greenpeace a fustigé un "accord européen sans réelle ambition", qui "révèle la réticence des gouvernements à endosser les recommandations des scientifiques et à s’attaquer aux causes profondes de l’urgence climatique". L'ONG a rappelé qu'"une baisse d’au moins 65% serait pourtant nécessaire pour respecter l’Accord de Paris, selon les dernières données scientifiques".

"Il est difficile de célébrer cette nouvelle copie car l'objectif de réduction d'au moins 55% est décalé par rapport à la science et dilué par l'intégration des puits de carbone (absorption du carbone par les forêts et sols)", a regretté Véronique Andreux, directrice générale de WWF France. "Il est important de rappeler que la concrétisation de cette plus forte ambition se joue dès maintenant par sa pleine réalisation dans les Etats membres. Nous appelons la France à mettre en œuvre sans attendre les propositions de la Convention Citoyenne pour le climat qui constitue maintenant un 'plancher'."

"Si la décennie passée a été celle des efforts dans le domaine énergétique, pour celle qui s'ouvre c'est vraiment les transports qui seront la clé", et d'abord "les voitures et les camions", estime-t-elle. En 2030, les Européens rouleront-ils donc tous en voiture électrique? Il y aura en tous cas "de fortes incitations" selon elle, et des normes toujours plus contraignantes sur les moteurs thermiques.

"Nous pouvons être fiers de cet accord. En effet, 5 ans plus tard, il démontre aujourd'hui plus que sa pertinence, le fait qu’il a constitué une avancée forte du multilatéralisme, de la science, de la solidarité face aux défis climatiques", s'est félicité Emmanuel Macron, suite à l'accord européen projetant de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. "Les années 2020 et 2021 marquent un nouveau tournant. Tous les pays doivent rehausser leurs engagements climatiques d'ici à la COP 26", a encore considéré le chef de l'Etat, dans une vidéo diffusée en clôture du Forum zéro carbone des villes organisé par la mairie de Paris.

Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements afficheront ce samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique lors d'un sommet virtuel destiné à relancer les efforts, cinq ans après l'Accord de Paris. Ces dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping, ainsi que des représentants d'entreprises, de la société civile et de peuples indigènes participeront à ce sommet organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec le Chili et l'Italie. Les orateurs ont été sélectionnés en raison de l'ambition de leurs objectifs pour le climat, selon les organisateurs, qui promettent qu'"il n'y aura pas de place pour des déclarations générales". Parmi les absents, le Brésil et l'Australie, aux objectifs jugés insuffisants.

Lors de son intervention au sommet virtuel pour le climat, Emmanuel Macron a salué le prochain retour des États-Unis dans l'Accord de Paris. "Welcome back, welcome home !", leur a-t-il lancé.

"L'année prochaine, plus aucune garantie publique française ne pourra être octroyée au profit des pétroles extra-lourds, sables et schistes bitumineux. Et nous nous préparons à mettre fin, dans les 5 années qui viennent, à l'ensemble des soutiens à l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers", détaille-t-il, avant de poursuivre : "Donner au prix au carbone, intégrer la dimension environnementale dans nos politiques commerciales, arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon, rendre obligatoire la divulgation des risques financiers, supprimer progressivement les subventions dont bénéficient les combustibles fossiles, c'est ainsi que nous y arriveront".

Plus gros pollueur de la planète, la Chine a appelé à une "reprise verte". Participant au sommet virtuel pour le climat, Xi Jinping annonce que d'ici 2030, son pays baissera de 65% l'intensité carbone de son économie entre 2005 et 2030. Il s'est aussi engagé à ce que la Chine atteigne d'ici 2030 son pic d'émissions de CO2, reprenant un engagement pris en septembre, quand il avait promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. En 2030, les énergies décarbonées fourniront d'autre part 25% de l'énergie primaire chinoise, contre 15,3% fin 2019.

"Nous allons non seulement limiter l'énergie nucléaire, mais également celle du charbon et élargir le renouvelable", déclare Angela Merkel lors du sommet virtuel pour le climat. Le pays va accroitre ses financements climatiques pour investir quatre milliards d'euros par an.

"Cette idée de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, vous l'avez compris. (...) Cette lutte nous la menons ensemble, c'est la plus belle qui soit. C'est celle qui laissera notre trace dans l'Histoire, j'en suis convaincu, pour nos générations. Et dans cette lutte, je suis votre allié", conclut le président de la République

"Vous êtes les héros de cette cause et vous êtes les héros au quotidien. Je vois vos engagements dans vos modes de consommation, dans vos choix de société. Ces engagements sont essentiels parce qu'ils bougent les engagements de vos parents, de vos proches, parce qu'ils changent les choix que font certaines marques, parce qu'ils transforment le monde au quotidien", a lancé le président dans ce message de 56 secondes.

Yannick Jadot, est l'invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro : "Il y a 12000 milliards de dollars de plans de relance dans le monde. Si on met ces milliards sur la transition écologique, on gagnera la bataille du climat", assure l'eurodéputé écologiste.

Dans une lettre ouverte co-signée par 40 députés et sénateurs, le député PS Gérard Leseul demande à Emmanuel Macron à ce que le parlement débatte des propositions émanant de la Convention citoyenne pour le climat, avant la finalisation du projet de loi. "La démarche que vous avez initiée ne pourra être un succès que si la logique de la participation citoyenne est poussée jusqu’au bout avec la présentation, devant le Parlement ou directement auprès du peuple français sous forme de référendum, de l’ensemble des mesures législatives proposées. C’est la condition pour assurer la crédibilité du processus de démocratie participative et de la parole présidentielle", plaide ainsi l'élu. Cette lettre a notamment été signée par les députés Olivier Faure, Patrick Kanner et Guillaume Garot, ou la sénatrice Esther Benbassa.

La rencontre entre Emmanuel Macron et les membres la Convention pour le climat ce lundi 14 décembre sera l'occasion d'échanger une dernière fois sur l'avancée du projet de loi climat. Une première version de ce texte, qui doit reprendre 40% de leurs propositions, a été présentée aux 150 citoyens et députés mardi 9 décembre, après deux jours de discussions en visioconférence. Et le climat est de plus en plus tendu entre les Français tirés au sort et l'exécutif : en effet, beaucoup des "conventionnels" craignent d'assister à un "détricotage" de leurs travaux.