EN DIRECT - Grande Barrière de corail "en danger" pour l'Unesco, l'Australie prête à contester

UNE FERME GÉANTE D'INSECTES INAUGURÉE





La start-up française Ynsect, spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale, humaine et les engrais, a inauguré jeudi le chantier de son site Ynfarm à Poulainville, dans la Somme, qui a pour ambition de devenir "plus grande ferme verticale du monde" d'ici fin 2021 ou début 2022.

Située près d'Amiens, la ferme de 36 m de haut et d'une surface de 45.000 m2, "carbone négatif", devrait produire 100.000 tonnes d'ingrédients à base d'insectes par an (poudres, huiles et engrais) lors de sa mise en production en 2022 puis 200.000 tonnes à partir de 2023.

Pour Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, venue symboliquement poser la première pierre, il s'agit d'un "exemple" pour l'environnement. "Enfin, on réfléchit à l'impact environnemental de notre mode de production (...) ça nous permet de produire chez nous, de créer de l'emploi chez nous, de créer de l'activité économique chez nous".