EN DIRECT - Amerrissage réussi ! Les premières images de Thomas Pesquet de retour sur Terre

SPACEX - Après six mois de mission à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet et ses camarades de l'équipage de Crew-2 ont amerri dans la nuit dans le Golfe du Mexique, au large de la Floride.

Les revoilà sur Terre. Après six mois en orbite, l'équipage de Crew-2, composé du Français Thomas Pesquet, qui boucle son deuxième voyage dans l'ISS, du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, va retrouver la gravité terrestre. Retardé de plusieurs jours, en raison de "vents violents à proximité de la zone d'amerrissage", leur retour à bord de la capsule Dragon de Space X, aura lieu, mardi 9 novembre, à l'aube, au large de la Floride. Une Odyssée de 408 kilomètres attend Thomas Pesquet, devenu le Français ayant séjourné le plus longtemps dans l'espace, et les autres membres d'équipage. Avant le départ, ils ont effectué le tour de l'ISS à bord de leur module, rebaptisé Endurance, qui s'est désarmé, de manière autonome, pour photographier l'extérieur de la Station spatiale. Une fois la manœuvre terminée, le vaisseau s'est dirigé vers la Terre. Après sa rentrée dans l'atmosphère, il effectuera une descente vertigineuse qui prendra fin en mer, dans l'une des sept zones prévues quelque part au large de la Floride. Cet amerrissage sera une première pour l'astronaute français, qui avait atterri, en 2017, dans les steppes kazakhes avec le Soyouz russe.

Un programme chargé

Un hélicoptère ramènera l'équipage sur la terre ferme, d'où ils prendront un avion pour le centre spatial de la Nasa à Houston. Là-bas, les quatre astronautes y subiront de rapides tests médicaux. "On va surveiller sa tension artérielle qui risque d'être basse, car en apesanteur, le sang a circulé dans un sens différent", a expliqué à l'AFP Adrianos Golemis, le médecin de la mission Alpha. Ils subiront aussi des examens neurologiques : leur corps ayant flotté six mois durant, leur système d'équilibre devra se réhabituer à la gravité et réapprendre à se tenir debout. "Comme un petit enfant qui apprend à faire du vélo", a affirmé Franck De Winne, chef des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les astronautes seront donc soutenus à leur retour pour empêcher toute chute, d'autant qu'ils ont perdu en densité osseuse, augmentant le risque de fracture.

Une fois terminé ce check-up d'environ deux heures, Thomas Pesquet dira au revoir à ses compagnons japonais et américains, qui eux resteront à Houston. Il s'envolera pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Il prendra part à trois semaines d'un intense programme de réhabilitation physique. Le Français fera peu à peu retravailler les muscles soutenant la colonne vertébrale, inactivés pendant six mois. Il sera soumis aux mêmes tests qu'avant et pendant sa mission, afin de contribuer à la collecte de données scientifiques sur l'effet de la microgravité sur le corps humain. Bien qu'astreignant, le programme ne l'empêchera pas de voir sa famille et ses proches... avant des vacances bien méritées.

