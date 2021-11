EN DIRECT - COP26 : un dirigeant d'un petit État du Pacifique alerte sur la montée des océans en tenant un discours les pieds dans l'eau

DES MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS VILLES DU MONDE





De Sydney à Paris en passant par Londres, Nairobi ou Mexico, plus de 200 mobilisations pour le climat sont prévues ce week-end. Il s'agit, en marge de la COP26, d'exiger la "justice climatique" et des mesures immédiates pour les communautés déjà affectées par le dérèglement climatique, surtout dans les pays les plus pauvres du Sud. Jusqu'à 50.000 personnes sont attendues samedi dans les rues de Glasgow, centre névralgique de ce mouvement et ville où se tient actuellement la COP26. La veille, des milliers de jeunes étaient déjà venus crier l'urgence climatique dans la capitale écossaise.





À Paris, des associations ont mobilisé plusieurs centaines de personnes devant l'Hôtel de ville pour accroître la pression sur les négociateurs réunis lors de ce sommet pour le climat. Les manifestants, pour certains venus en famille, ont sonné "l'alarme climatique" à coup de sifflets et de cris, portés par les percussions d'une batucada. De multiples pancartes "pas de nature, pas de futur", "justice climatique, justice sociale, tout est lié", "la COP26 lave plus vert" ont également été déployées pour dénoncer le greenwashing et l'inaction des gouvernements.