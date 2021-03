La biodiversité oubliée par la finance verte

Malgré l’évidence, des climatosceptiques continuent à contester le changement climatique. Sur le plan du recul de la biodiversité, aucun chercheur ne s’exerce à discuter la vertigineuse perte que notre planète subit depuis des décennies. Dans un rapport, l’OCDE s’inquiète : "Le recul mondial de la biodiversité est l'un des plus grands risques pour l’humanité. Il nuit à la santé et au bien-être des personnes, à la résilience de la société et aux avancées dans la réalisation des Objectifs de développements durables (ODD) des Nations unies. Il soumet nos économies à un lourd tribut et rend plus difficile la résolution d'autres problèmes mondiaux comme le changement climatique."

La moitié des vertébrés a disparu en 40 ans, environ un million d’espèces animales et végétales sont en danger d’extinction, les milieux vierges ont reculé de 3 millions de kilomètres carrés (environ 10 % de leur superficie) en 20 ans, les activités humaines ont englouti 1,2 milliard de kilomètres carré de forêt, la superficie des "zones mortes" (espaces marins étouffés par les effluents agricoles charriés par les fleuves où l'oxygène a presque disparu) a crû de 75 %, etc. Nous pourrions décliner cette litanie de chiffres sur des pages et des pages tant les chercheurs nous la déploient tous les jours avec de nouvelles données alarmantes.

Dans son Petit livre de l’investissement pour la Nature, l’ONG Global Canopy estime les apports financiers mondiaux en faveur de la préservation de la biodiversité à 124 milliards de dollars par an. Il en faudrait six fois plus. Pire, l’OCDE prévient : "Ces estimations sont partielles et incomplètes du fait de divers chevauchements de données. D'importantes lacunes et incohérences subsistent dans la notification et le suivi des financements de la biodiversité. Les données concernant plusieurs types d'apports financiers ne sont pas notifiées de façon cohérente et comparable d'un pays à l'autre." L’OCDE rappelle que chaque année, les investisseurs attribuent 500 milliards de dollars aux projets détruisant la biodiversité.

Si le recul de la biodiversité semble un sujet immédiat, le monde de la finance reste en retrait. Les dangers de l’augmentation brutale des températures ou des énergies sales touchent davantage les investisseurs. Anne-Claire Roux, directrice de la plateforme Finance for tomorrow, le regrette amèrement : "Nous n’en sommes qu’aux prémices. Seuls des acteurs spécialisés ou militants concentrent les aides à la biodiversité, les autres ne voient pas comment commencer." Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic, renchérit : "On n’arrive pas à élaborer une pensée globale sur l’environnement. On parvient à mesurer les dégâts économiques du dioxyde de carbone, on a été capable de fixer un prix du CO2, faire des business plans et faire des choix pour en réduire l’impact négatif. Si on parvient à mesurer la perte de la biodiversité, on ne comprend toujours pas ses impacts économiques et financiers."

Notons néanmoins quelques élans notables. Dans le cadre de l'initiative française Act4Nature, née en 2018, divers mouvements en faveur de la biodiversité ont été lancés. La société Ecotree vous propose d’acheter des arbres, exploités de manière durable pour préserver la faune et la flore des forêts. Le principe : "Lorsque l'absorption carbone de l’arbre diminue, celui-ci est exploité pour produire du bois d'œuvre et maintenir la séquestration. Tous les bénéfices reviennent aux investisseurs." Ecotree promet une rentabilité de 2 % par an, en fonction de l’absorption de carbone permis par l’arbre acheté. Évoquons encore le principe du "Do not arm" (réduire les potentiels effets négatifs des actions menés par des financements) qui trace progressivement son chemin.