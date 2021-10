Écologie, pêche, tourisme... Pourquoi l'éolien en mer divise en France

Dans quelques mois, d'immenses moulins à vent seront installés en mer de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), soit 20 ans après les Anglais, les Belges ou les Danois, et dix ans après l'attribution des premiers sites éoliens offshore en France. "Après dix ans d'attente, ça y est, on part au large", savoure pour TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Olivier de la Laurencie, directeur de projet éolien en mer.

"En 2022, on installera la fin des fondations et la fin des câbles inter-éoliens. Et surtout, on commencera à installer les éoliennes elles-mêmes. Il y a vraiment un mouvement qui s'est lancé : les usines de General Electric ici, leur centre d'ingénierie qui est à Nantes, on a une usine de pales qui a été créée à Cherbourg. Dans la filière, il y a aussi d'autres usines qui s'ouvrent au Havre", poursuit-il.