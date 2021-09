Qu'est-ce que ce Congrès mondial de l'UICN, lancé par Emmanuel Macron, ce vendredi ?

En visite dans la cité phocéenne depuis mercredi 1er septembre, Emmanuel Macron va d’ailleurs répondre présent à l’inauguration du congrès de la nature, où il prononcera un discours ce vendredi à 17h. Organisé pour la première fois en France, le congrès de l’UICN se tient habituellement dans les quatre ans et fait office d’espace de négociations à l’approche des grands rendez-vous -comme la Conférence des Parties (COP) sur le climat. Cette année, il doit servir d’antichambre des futures dates importantes dans le domaine de la protection de l’environnement : la COP26 de Glasgow, en Écosse, fin 2021 et la COP15 de Kunming, en Chine, en 2022.

C’est un événement mondial qui était attendu depuis un an par bon nombre d’ONG environnementales. Reporté par deux fois à cause de la pandémie, le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) s’ouvre ce vendredi 3 septembre à Marseille pour durer jusqu’au samedi 11 septembre. Il doit rassembler en format "hybride" 5000 participants, dont 3600 à Marseille et contre 15.000 attendus initialement. Y figurent des scientifiques, des ONG, des représentants des peuples autochtones, des responsables politiques, des chefs d’entreprises mais aussi des membres de la société civile.

L’UICN est, à ce jour, la plus grande organisation de protection de la nature. Fondée en 1948 à Fontainebleau, cette ONG s’appuie sur plus de 1000 membres de 148 pays, dont une centaine d’États, pour mener à bien sa mission, décrite telle quelle : "Influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable". En résumé, l’ONG tente de donner l’impulsion pour la défense d’une planète malmenée depuis des siècles par l’activité humaine.

En réalité, on la connait surtout pour sa liste rouge mondiale des espèces menacées, qu’elle actualise régulièrement et qu’elle compte d’ailleurs mettre à jour à l’occasion du Congrès de Marseille. Dans sa dernière édition, cette liste rouge dénombrait 37.480 espèces menacées sur les 134.425 espèces étudiées.