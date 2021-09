Biodiversité : la France a-t-elle perdu "30% de ses oiseaux" à cause des activités humaines ?

Favori de la primaire écologiste, Yannick Jadot est arrivé en tête du premier tour d'une courte tête (27,70%), dimanche 19 septembre. Non loin de lui, avec 25,10 % des voix, Sandrine Rousseau lui oppose un discours volontiers plus radical. Partisane de mesures fortes, elle enchaîne les passages dans les médias afin de présenter ses idées et de convaincre les votants écologistes de lui faire confiance en vue de l'élection présidentielle.

Parmi les éléments que Sandrine Rousseau répète dans ses interventions, le fait que des multiples événements climatiques extrêmes se sont produits à travers l'Europe et le monde durant l'été. Mais aussi qu'en France, l'impact des activités humaines se traduit par une réduction massive de la biodiversité. "On a perdu 30% de nos oiseaux", lançait-elle encore ce lundi matin à l'antenne de France Inter. Un chiffre qui provient d'une étude très sérieuse dévoilée au printemps.

Pour mesurer l'évolution des populations d'oiseaux à travers le territoire français, le Muséum d'histoire naturel, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et l'Office français de la biodiversité (OFB) sont associés. Ces organismes coordonnent un programme nommé STOC, acronyme qui désigne le "Suivi Temporel des Oiseaux Communs". Des rapports annuels sont ainsi réalisés en suivant "un protocole répété chaque année par un réseau d’ornithologues bénévoles répartis sur tout le territoire". Le chiffre avancé par Sandrine Rousseau provient de ces travaux, et plus précisément du rapport 2019. Ce dernier marquait un cap important puisque le STOC célébrait ses 30 ans. L'important recul mis en exergue est venu confirmer le déclin de nombreuses espèces communes dans nos villes et nos campagnes.

Précisons d'emblée que l'ensemble des oiseaux transitant ou vivant sur le territoire national ne sont pas étudiés. "Les variations d’abondance de 123 espèces sont calculées", indique le document, ajoutant que "parmi celles-ci, 75 sont mobilisées en tant qu’indicateurs". Les tendances observées "sont agrégées afin d’obtenir un aperçu de l’état de santé des communautés d’espèces regroupées par habitat". Afin d'optimiser la fiabilité des mesures, ce programme d'étude s'appuie sur un "modèle statistique qui produit pour chaque année et chaque espèce un paramètre de différence d’abondance" par rapport à une année de référence.