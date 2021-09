Les énergies renouvelables créent-elles trois fois plus d'emplois que le nucléaire ?

Un rapport fait référence en la matière. Il s'agit des travaux réalisés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2012 au sujet de la "croissance verte". Dans ces pages, elle compare le nombre d'emplois d'une durée d'un an et à plein-temps nécessaires afin de produire 100 gigawattheures (GWh) en un an dans chaque filière. Et le constat est sans appel. Il faut créer 14 postes dans le nucléaire, contre 87 dans le photovoltaïque, et 17 dans l'éolien. Soit, près de six fois plus pour le solaire et un peu plus pour l'éolien que pour le nucléaire.

Ceci étant, cette étude possède plusieurs limites. Tout d'abord, il s'agit d'observations qui datent de près de dix ans, et qui s'appuient sur des chiffres encore plus anciens, qui remontent à un rapport de 2010. Or, depuis, les coûts de production dans les énergies renouvelables ont fortement baissé.

Ajoutons surtout qu'il s’agit des chiffres à l'échelle mondiale. Or, on ne peut comparer un pays comme la France avec des concurrents asiatiques, chaque pays ne produisant pas les énergies de la même manière, ni dans des quantités similaires. Automatiquement, cela ne génère pas le même nombre d'emplois. Ainsi, les quatre pays qui emploient le plus dans les énergies renouvelables sont la Chine, le Brésil, les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne et enfin le Japon. À eux seuls, ils représentent plus de 70% de la totalité des emplois dans ce secteur à l'échelle planétaire. La Chine représente quant à elle 44% de tous les emplois liés à l'énergie éolienne, selon les dernières données de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).