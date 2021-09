Le trou dans la couche d'ozone est désormais plus grand que l'Antarctique

La taille du trou de la couche d'ozone atteint un niveau inquiétant. Selon le service européen Copernicus pour la surveillance de l’atmosphère, il serait désormais plus grand que l’Antarctique. Jeudi 16 septembre, l’ouverture dans la couche était déjà plus large que 75% des trous d’ozone à ce stade de la saison depuis 1979.

La couche d'ozone est une couche de la stratosphère terrestre, située entre 15 et 50 km d'altitude, qui protège la planète des rayons ultraviolets du soleil. Chaque année, à cause des activités humaines notamment, un trou se forme dans celle-ci au-dessus de l’Antarctique entre juillet et septembre, et se referme en novembre. Le même phénomène affecte l’Arctique, en mars, de manière plus rare et plus limitée.