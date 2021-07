"Les fluctuations du climat ont toujours existé" : un argument climato-sceptique trompeur

Récemment diffusé avant relecture et validation, le brouillon d'un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a livré un constat pour le moins inquiétant au sujet de notre avenir. Une "humanité à l'aube de retombées climatiques cataclysmiques", a résumé l'Agence France Presse, qui a eu accès au document et l'a relayé. Des "impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques" sont notamment évoqués si l'augmentation des températures dépasse 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle. Un cap fixé par l'accord de Paris en 2015, mais qui se révélerait aux yeux des experts déjà dramatique.

Si des responsables du Giec ont déploré la fuite d'un document encore en pleine élaboration et nécessitant de nombreuses retouches, les réactions se sont multipliées en l'espace de quelques jours. Quand les associations de protection de l'environnement dénoncent l'inaction des pouvoirs publics dans le domaine climatique, des voix discordantes se font aussi entendre, comme ce fut le cas le 4 juillet sur le plateau de CNews. En plateau, plusieurs intervenants ont échangé afin de savoir s'il fallait "croire le rapport du Giec". Est notamment intervenu l'ancien ingénieur et haut fonctionnaire Christian Gerondeau. Présenté comme "essayiste", il a évoqué "une courbe de l’ordre de 1°C par siècle" en parlant de l'évolution des températures à l'échelle du globe. Courbe "qui monte, mais qui peut descendre", ajoutant que ces "fluctuations ont toujours existé". Pour lui, il n'y a en somme "pas de quoi affoler qui que ce soit". Un argumentaire classique dans la rhétorique climato-sceptique.

Chercheuse au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies, Sophie Szopa est chimiste de l'atmosphère et également experte auprès du Giec. Sollicitée par LCI, elle déplore comme de nombreux confrères et consœurs qu'un document de travail ait récemment fuité, précisant en passant que ses observations sont décorrélées du rapport à venir de l'organisation. Les températures, elle le confirme, ont évolué à travers l'histoire de notre planète. "Si on revient dans le passé de la Terre, il y a des climats qui ont pu être très différents, et même beaucoup plus chauds que ce que l'on connaît ou ce que l'on prévoit", indique-t-elle. "Mais c'était il y a plusieurs dizaines de millions d'années."

La spécialiste précise qu'avec les données à notre disposition, "on sait qu'il n'y a rien de semblable aux évolutions du climat qu'on connaît aujourd'hui sur les derniers 10.000 ans". Surtout, quand on lui expose ces discours climato-sceptiques, la scientifique insiste sur le fait que "ce qui fait vraiment toute la différence, c'est la vitesse à laquelle les changements se produisent". Depuis le milieu du XIXe siècle et la fin de l'ère préindustrielle, la hausse des températures moyennes a atteint 1,1°C. Mais comme l'explique le Giec, le pire est devant nous. "Suivant les trajectoires, on peut aller de 1,5 degré à plus de 3 degrés, et il s'agit de quelques dizaines d'années", glisse Sophie Szopa. De fait, cela engendre des "enjeux d'adaptations très fort", en particulier dans le domaine agricole. Sans même évoquer les conséquences sociales (avec par exemple les flux de réfugiés), ni les conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes.