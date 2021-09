Eoliennes en mer : 90 bateaux et des centaines de pêcheurs mobilisés à Cherbourg et au Havre

"Préservons notre patrimoine, la mer et ses ressources". A l'appel du collectif "Citoyens des mers", une cinquantaine de bateaux bloquaient ce vendredi matin le port de Cherbourg et une quarantaine celui du Havre pour dénoncer les projets d'éoliennes marines et les effets du Brexit, a constaté Xavier Thoby, correspondant en Normandie pour TF1 et LCI. Au total, plusieurs centaines de pêcheurs sont mobilisés dont au moins 300 à Cherbourg.

"C’est le Brexit et l’éolien qui impactent notre activité. Le Brexit parce qu’on n’a pas accès à nos zones de pêche. Donc il y a un effort de pêche de tous les bateaux qui vont vers la zone des parcs éoliens et tout le monde ne va pas pouvoir cohabiter", a expliqué Sophie Leroy, patronne de l’Armement Cherbourgeois, à nos confrères de Ouest-France.

"Depuis les années 80 malheureusement avec toutes les crises que la pêche a traversées, et les directives communautaires, la flottille française a été divisée par 2", renchérit auprès du quotidien Daniel Lefèvre, ancien président du comité local et régional des pêches. Et de poursuivre : "En moyens de production et en moyens humains. Les ports ont subi de nombreux plans de sortie de flotte et là il y avait un semblant de retour d’activité, une nouvelle dynamique qui est mise à mal par le Brexit".