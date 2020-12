EPR de Flamanville : Greenpeace dénonce d’importantes failles de sécurité

Y a-t-il des fuites à propos des sites nucléaires français ? Dans un communiqué publié dimanche 6 décembre, l’ONG Greenpeace alerte sur la circulation de documents pointant la sécurité du site nucléaire de l’EPR de Flamanville (Manche). "Greenpeace France a été destinataire de documents extrêmement détaillés portant sur tous les systèmes de protection de l’EPR de Flamanville", révèle l’ONG, qui considère à ce jour que "la sécurité du site de l’EPR est totalement remise en cause."

Greenpeace assure en effet que le contenu de ces documents et la façon dont l’organisation les a obtenus, "sans sollicitation, recherche ou investigation", marquent "des fragilités très inquiétantes dans le traitement et la circulation des données sensibles au sein d’EDF et de ses sous-traitants". L’ONG explique également avoir bénéficié de ces informations "par une personne qui n’avait aucune raison professionnelle d’y accéder, ne travaillant ni de près ni de loin pour l’industrie nucléaire". "Le canal via lequel nous avons eu accès à ces documents prouve que des informations détaillées touchant à la sécurité d’un site nucléaire circulent sur la place publique", analyse Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.