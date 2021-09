Éruption aux Canaries : des nuages chargés en soufre se dirigent vers la France

Et d'après le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus, ces nuages ont poursuivi leur route vers le nord et se trouvent ce jeudi 23 septembre au-dessus du sud de la France, pour l'instant en très faible concentration. Ils devraient être véritablement présents au-dessus de l'Hexagone entre vendredi 24 et lundi 27 septembre, d'après les modélisations de Mark Parrington, scientifique à Copernicus (voir ci-dessous). Ce dernier considère que pour l'heure, le dioxyde de soufre ne présente pas de danger vu sa localisation : "La majeure partie du SO2 émis se trouve beaucoup plus haut dans l'atmosphère, en particulier lorsqu'on s'éloigne de la source". Ainsi, la dispersion du dioxyde de soufre "pourrait simplement être visible comme une légère brume dans le ciel", ajoute Copernicus dans un communiqué.

Problème, ces émanations sont hautement toxiques, a pu expliquer Patrick Allard, directeur de recherche CNRS à l'Institut de Géophysique du Globe de Paris, à l'AFP : "Les nuages engendrés par l'interaction eau de mer et lave sont acides" et "peuvent être dangereux si on est trop près". Appelé "laze", ce phénomène "est un mélange irritant d'acide chlorhydrique, de vapeur et de petites particules de verre volcanique capables d'entrer dans les poumons, la peau et les yeux", précise aussi l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) sur son site internet.