États-Unis : ils découvrent une ruche de 80.000 abeilles derrière le mur de leur salle de bains

80.000 abeilles et plus de 45 kilogrammes de miel. C'est la grande surprise qu'ont eu Stefanie et Dan Graham lorsqu'ils ont souhaité rénover leur salle de bain. Alertés par le va-et-vient d'abeilles derrière le mur de la douche et par leur bourdonnement, ils ont décidé de faire appel à une apicultrice professionnelle, Elisha Bixler pour déloger ces colocataires indésirables.