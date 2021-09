Une pollution au pétrole dans le golfe du Mexique observée après le passage de l'ouragan Ida

Il s'agit de l'une des conséquences du passage de l'ouragan Ida. Dans le golfe du Mexique, près des côtés de Louisiane, à 160 kilomètres de la Nouvelle-Orléans, une pollution au pétrole a été découvert dans une zone qui se consacre principalement au stockage et à l'acheminement de pétrole. Les garde-côtes de Louisiane "ont été informés d'une pollution" et "y répondent", selon un communiqué.

Des systèmes d'écumage et de contention ont été mis en place. De plus, Talos Energy, une entreprise texane spécialisée dans les plateformes pétrolières en mer, a envoyé ce dimanche une équipe de plongée pour tenter de déterminer la source de la fuite de pétrole. Ils ont "identifié un pipeline de 12 pouces n'appartenant pas à Talos déplacé de son emplacement initial dans la tranchée et qui semble être plié et ouvert", a annoncé le groupe dans un communiqué.