Fonds verts : à quoi servent les labels ?

En France, il existe même deux labels : l’ISR (investissement socialement responsable), géré par le ministère de l'Économie et des Finances et le TEEC (transition énergétique et écologique pour le climat), piloté par le ministère de l'Écologie. Ils répondent à des exigences parfois discordantes.

Les uns excluent des produits financiers les énergies fossiles, les autres le nucléaire ou des barrages hydrauliques empiétant sur des écosystèmes protégés. Certains s’attachent uniquement au verdissement et imposent d’investir dans des entreprises favorables au climat. Le label luxembourgeois LuxFLAG Climate Finance impose, par exemple, aux fonds un seuil minimum de chiffre d’affaires vert de 37,5 %. Les labels ESG privilégient une analyse plus large des fonds sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le label autrichien Umweltzeichen exclue de son côté des secteurs économiques tel que les armes, le tabac ou les OGM, ou des entreprises violant des droits fondamentaux. La plupart d’entre eux révisent plus ou moins régulièrement les éléments ayant permis l’obtention du label. En cas de non-conformité, le fonds dispose d’un temps limité pour rétablir sa stratégie. Faute de quoi, il perd sa certification verte.

Le premier label dédié aux fonds environnementaux a été mis en place en 2013 par Novethic. Depuis, les indicateurs financiers certifiant un impact positif pour les projets subventionnés se font de plus en plus nombreux. A tel point qu’il devient compliqué de s’y retrouver. Dans l’Union européenne, la concurrence demeure féroce. Chaque État cherche à se démarquer avec la création de son propre label, avec des critères de qualification mouvants.

Patrick Viallanex, associé du cabinet de finance A2consulting et spécialiste des fonds verts, ajoute que les projets subventionnés n’ont pas assez d’ampleur. "Les référentiels variés créent trop d’instabilité pour les investisseurs, les règles restent floues et les entreprises manquent de lisibilité pour adapter leur trajectoire."

La Commission européenne en a parfaitement conscience. Elle cherche à réorienter les fonds vers des projets sans incidence négative pour la planète. Elle a proposé en 2018 de mettre en place un plan pour financer la croissance durable avec pour point d’orgue la création d’une taxonomie européenne pour encadrer la finance verte.

L’écolabel européen sur les produits financiers devrait remplacer les labels nationaux en 2022. La Commission veut standardiser et crédibiliser l’écolabel pour attirer les investisseurs et renforcer la certification verte des fonds. Sur le modèle du label Belge Towards Sustainnability, il s’appuiera sur les critères ESG et déterminera les entreprises et les secteurs qui pourront y prétendre. L’écolabel acceptera d’authentifier l’activité financée si :

- elle est déjà à faible intensité carbone (Own performance) ;

- elle contribue à la transition vers une économie zéro émission nette d’ici 2050 (Transitional activity) ;

- elle permet à d’autres activités de réduire leurs émissions de CO2 (Enabling activity).

L’activité devra respecter des critères de performance établis. Dans un communiqué, le Parlement européen prend pour exemple le gaz et l'énergie nucléaire qui "pourraient potentiellement être labellisés activités transitoires et favorisantes dans le plein respect du principe consistant à ne pas causer de préjudice important". La Commission et les États membres réévalueront régulièrement les critères de sélection.

Le futur label n’exclut pas vraiment les énergies fossiles. Mais pour Patrick Viallanex, il va sérieusement accélérer l’appétit des investisseurs : "Le label cible les indicateurs d’impacts et les objectifs, mesure davantage les résultats et il révisera la stratégie des fonds si nécessaire. Il garantit aux investisseurs un environnement efficace pour piloter leurs projets."

L’harmonisation des labels à l’échelle européenne fait l’unanimité auprès des acteurs financiers. Il reste à en constater la réelle portée à son entrée en vigueur l’an prochain.

