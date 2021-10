Gaz à effet de serre : de COP en COP... jusqu’au chaos

Dans une semaine, les États du monde entier se retrouveront à Glasgow pour la COP26, afin de négocier et s'engager plus concrètement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comme depuis la première COP il y a 26 ans, ils échoueront à se mettre d’accord, tout comme ils échoueront l’année prochaine et au-delà. Pour en comprendre les raisons, il suffit d’imaginer une réunion de "co-propriétaires" de près de 200 pays aux intérêts divergents, à qui on demande de voter à l’unanimité des résolutions qui doivent conduire à diminuer de 5 à 6% par an les émissions de gaz à effet de serre planétaires pendant les 60 prochaines années. Sans changement radical de méthode, il y a plus de chance de gagner au loto que de parvenir à enclencher le début du commencement d’une diminution effective de la consommation des énergies fossiles. Les principales raisons de cet échec annoncé méritent d’être précisées.

Premièrement, nous savons que le système financier qui sous-tend le modèle économique de notre époque requiert un volume de transactions en perpétuelle augmentation pour ne pas s’effondrer. Le fameux PIB. Et nous savons que les émissions de CO2 sont directement corrélées à sa trajectoire haussière, de l’ordre de 3% par an depuis le début de l’ère industrielle. Découpler les émissions de CO2 du PIB est un mythe qui voudrait faire croire que nous pourrions faire croître à l’infini l’économie, tout en faisant décroître for ever le CO2 ! Tous les économistes néoclassiques et les politiques croient dans cette fable dur comme fer ou font semblant pour certains, et ils ont inventé pour tenter de la crédibiliser le concept de croissance verte et de soutenabilité faible qui s’appuie sur le techno-solutionnisme et l’innovation à tous les étages, comme le gaz dans les immeubles Haussmanniens du Paris de la belle époque. Mais malheureusement pour eux les limites planétaires, les lois de la thermodynamique et la biophysique ne sont pas tout à fait de cet avis.

Prenons par exemple l’acier, extrait du minerai de fer justement, qui est indispensable à la majorité des industries. Continuer à faire croître sa production au rythme actuel conduirait à la multiplier par 100 tous les 135 ans ! Maudite exponentielle. Il y aura-t-il assez de minerai de fer et surtout d’énergie pour l’extraire ? Non. Tous les métaux ou presque ont passé leur pic de production et, avec une demande croissante, la temporalité des stocks restant ne correspond évidemment pas aux volumes prélevés aujourd’hui, mais à ceux actualisés de leur croissance d’extraction, ce qui revient à environ diviser par trois le temps qui reste d’ici leur épuisement. Et pour la plupart d’entre eux, c’est bien dans le siècle en cours que la pénurie s’observera avec des effets collatéraux sur l’économie multipliés d’un facteur X par rapport aux pénuries actuelles de matériaux. Dans ces conditions, continuer à croire à la "voiture volante autonome et connectée" pour tous, ainsi qu’à tant d’autres aberrations irréalistes, relève soit de la folie, soit de l’incompétence.