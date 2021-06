Grand Paris : les plus vieux véhicules interdits de circuler à partir de ce mardi

Les véhicules avec des vignettes Crit'Air 4 et supérieures, soit les plus vieux moteurs diesel et essence, ne pourront plus circuler en semaine à partir du mardi 1er juin dans la zone à faible émission (ZFE) du Grand Paris. Explications au sujet de cette restriction qui s'inscrit dans un dispositif "destiné à faire baisser les émissions de polluants notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l’air et garantir aux habitants de respirer un air qui ne nuise pas à leur santé".