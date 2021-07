Greta Thunberg : la nouvelle charge de l’activiste contre les pays riches

Face à la "pression publique", "vous avez commencé à agir. Pas agir pour le climat. Mais agir comme dans un jeu de rôle. Jouer à la politique, jouer avec les mots, jouer avec notre futur", a asséné la jeune militante suédoise de 18 ans. "Peut-être que cela vous aide à dormir la nuit", mais tandis que "vous vous posez en sauveurs", "l'écart entre la rhétorique et la réalité ne cesse de se creuser" et "devient impossible à ignorer" devant les "événements climatiques extrêmes qui font rage", a-t-elle déploré.

“Jouer un rôle” et exploiter la crise climatique à des fins mercantiles : c’est l’accusation qu’a porté Greta Thunberg contre dirigeants et entreprises des pays riches, à l'occasion d'un sommet sur le climat à Vienne. Ce dernier est organisé par l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, d'origine autrichienne.

Un discours virulent, tandis qu’un épisode caniculaire sans précédent terrasse le Canada depuis quelques jours. Les records de température, qui grimpent par endroits à près de 50°C, ont coûté la vie à plus de 130 personnes dans la région de Vancouver, sur la côte du Pacifique. Les villes américaines au sud de la métropole canadienne connaissent aussi des pics de chaleur historiques, qui provoquent des incendies de forêts de part et d’autre de la frontière.

Greta Thunberg a également fustigé "des mots vides", des objectifs de neutralité carbone "bourrés de lacunes" et "manipulant" les données en ignorant notamment selon elle "les émissions des marchandises importées, des transports aérien et maritime". "La crise climatique est aujourd'hui - au mieux - traitée uniquement comme une opportunité commerciale pour créer de nouveaux emplois, activités et technologies verts", a encore souligné la figure de proue du mouvement "Fridays for Future" et des grèves de jeunes pour le climat.