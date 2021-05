Lucie Lucas de la série "Clem" : "Le contact avec la nature nous a aidés à être beaucoup plus paisibles"

Lucie Lucas est une comédienne très populaire, elle incarne Clem dans la série éponyme sur TF1. Elle est aussi une artiste engagée, au service de la planète. Elle a aligné sa vie sur ses convictions, en vivant désormais dans une ferme en Bretagne. Elle est aussi devenue porte-parole du mouvement citoyen "On est Prêt". Objectif pour Lucie Lucas : agir de là où elle est, et mettre sa notoriété au service du vivant, du bon sens et du bien vivre.

Lucie Lucas : Mon public me suit, car il me suit dans Clem ! Et Clem n'a pas toujours été écolo. Ça l’a donc beaucoup perturbé au début, car on n’était vraiment pas nombreux en tant qu'artiste à oser parler de sujets qui nous touchent et qui ne touchent pas notre métier en particulier. Et c'est vrai que c'était une vraie prise de risque. À l'époque, il y avait beaucoup de climato-sceptiques. Maintenant, on est presque tous d'accord sur le fait qu'il y a urgence. Mais du coup, ça a été un peu difficile au début. C'est vrai que je perdais énormément de followers, parfois beaucoup plus que 2000 même. On me disait : "Toi, t'es comédienne, t’as rien à dire de plus, contente-toi de faire des films et tais-toi !". Mais en fait, ça a été un travail progressif. Je n'ai pas lâché le morceau, je ne me suis pas laissée impressionner. Et surtout, j'ai essayé de parler avec ces gens qui remettaient en cause ce que je pouvais dire, pour leur montrer que ce n'était pas juste des paroles en l’air et que c'était une conviction qui m’habitait et que j'avais envie de partager. Au fur et à mesure, le dialogue s'est noué entre la communauté et moi, et c'est devenu hyper intéressant. Aujourd'hui, quand je fais un post écologique, je me perds plus de followers, voire j’en gagne donc c’est chouette !

Ce retour à la terre vous a-t-il changé ? Et aussi, avez-vous parfois regretté cette décision ?

Cela m’a changé complètement. C'est amusant parce que pendant les cinq années où on a cherché un lieu avec mon mari, on avait tendance à être un peu extrême dans ce qu'on voulait, à rejeter en bloc les alternatives qui ne seraient pas uniquement tournées vers moins de déchets et une écologie totale. Et en fait l'expérience de notre lieu nous a montré aussi qu’il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Tout prend du temps ; pour intégrer les bons réflexes, ça prend du temps ; pour changer, tout prend du temps et la nature prend le temps ! De s'endormir pendant l'hiver, de s'éveiller au printemps, de faire des fruits en été. Être au contact de la nature, cela nous a aidés à être beaucoup plus paisible. Mais je n’ai aucun regret, aucun !

On parle beaucoup de nouveaux récits qui doivent accompagner cette période de transition, s’emparer de ces enjeux pour les intégrer dans le réel des gens, comment les voyez-vous ces nouveaux récits ?

Par exemple, dans la nouvelle saison de Clem, tous ses produits sont dans des bocaux. Elle jette ses épluchures dans un compost. On voit qu’il y a quand même du changement. Et il n'y a pas que dans Clem ! On commence à semer plein de graines dans plein d’autres fictions ! Le récit, depuis le début de l’histoire de l'humanité, nous a inspiré, on s’est construit par les histoires qu'on nous a contées. Et ces histoires ne sont pas juste des histoires pour endormir les enfants le soir. Ce sont des histoires qui sont inspirantes, qui nous poussent à nous dépasser, qui nous servent de modèle. Il n'y a pas de raison que l'on ne mette pas ces récits au service d'un monde plus juste, meilleur, plus sain, pour s'inspirer et se dire que c’est possible, pour se donner la force de se dépasser.