Incendie dans le Var : 4000 hectares ravagés, 1100 pompiers déployés

À 6h30 ce mercredi, le feu n’était toujours pas fixé. La situation appellait toujours à la plus grande vigilance. Les importants moyens déjà déployés ont été renforcés. Les pompiers, les gendarmes, les collectivités et les services de l’État ont œuvré toute la nuit pour lutter contre l’incendie.

70 pompiers des départements de la Drôme et de l’Ardèche sont arrivés pour renforcer le dispositif de plus de 1100 pompiers toujours mobilisés pour lutter et circonscrire le feu. En outre, 45 gendarmes ont assuré le bouclage des axes de circulation et des patrouilles ont garanti la sécurité des zones évacuées. Dès le lever du jour, d’importants moyens aériens devaient de nouveau être déployés.