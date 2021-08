Incendie dans le Var : quels dégâts pour la biodiversité ?

"Ce sont des espèces qui sont peu mobiles et qui ont peu l’occasion de s’échapper face aux flammes", explique cette professionnelle, ajoutant, sombre, "on sait ce qui nous attend."

En effet, d'autres ont peut-être réussi à s'enfouir sous terre pour survivre, les observateurs craignent que la population de ce reptile soit extrêmement touchée. Rare et menacée, la tortue d’Hermann était pourtant emblématique de la plaine des Maures, unique endroit où il était possible de la voir en France, en plus de la Corse.

"On sait qu’on ne pourra pas retrouver les paysages et les habitats initiaux avant 10 ans", évalue-t-elle, "on verra ce que l’homme peut apporter comme remède. Il y a maintenant un gros travail d’évaluation des dégâts et de mise ne place d’un plan d’action pour justement restaurer cette nature si fragile et qui vient de disparaître".

Il faudra cependant pour cela que l’incendie cesse. Pour le moment, ce sont désormais 6300 hectares de forêt, de vigne et de garrigue qui ont brûlés dans le Var. Mais les ravages pourraient continuer à s’étendre.