Incendies en Californie : des feuilles d'aluminium pour protéger les séquoias géants

Les secours veulent "faire tout [leur] possible pour protéger ces arbres vieux de 2.000 à 3.000 ans", comme l'explique une responsable du parc, Christy Brigham- sans certitude quant à l'efficacité du dispositif. Près de 2000 pompiers sont déployés dans la zone du parc Séquoia, qui comprend cinq des arbres les plus volumineux connus dans le monde. Seigneur de ce bosquet sans égal, le General Sherman, qui domine ses congénères du haut de ses 83 mètres, a lui aussi été "emballé", comme on le voit dans la photo ci-dessus ou dans le tweet ci-dessous.

Les séquoias résistent habituellement aux incendies de faible intensité, et en ont même besoin : la chaleur des flammes fait éclater les cônes pour en libérer les graines, tandis que l'incendie élimine les arbres et arbustes alentours qui auraient empêché le développement des jeunes séquoias, avides de soleil.

Plus de 400.000 hectares de forêts californiennes ont déjà brûlé en 2021. Ces dernières années ont vu une intensification et une multiplication des feux sur toute la côte ouest, un phénomène que les experts lient au réchauffement climatique. En conjuguant hausse des températures, canicules plus fréquentes et diminution des précipitations, les conditions du pire sont réunies, jusqu'à mettre en danger des séquoias géants qui avaient traversé deux à trois millénaires sans aucune aide.