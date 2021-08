Incendies en Grèce, en Turquie, en Italie : comment expliquer ces catastrophes ?

Comment expliquer ces nombreux feux sur le bassin méditerranéen ?

Ils s'expliquent par trois facteurs : des températures extrêmes, de la végétation très sèche et du vent. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui conduit à l'accroissement du risque d'incendie. Aujourd'hui, ces régions sont soumises à des températures extrêmes, liées à des vents qui viennent du Sahara. Alors ce n'est pas nouveau, ces régions sont soumises depuis longtemps aux déplacements de ces masses d'air. Mais on constate une amplification du phénomène avec la hausse importante des températures.

Cette hausse de température est-elle liée au changement climatique ?

Sur cette vague, on n'a pas encore fait le calcul. Cependant, cela est très probable, car c'était le cas sur les vagues précédentes. On voit que le changement climatique aggrave les choses. Et la région méditerranéenne est une des plus exposées, c'est un "hotspot" comme on dit, un des points les plus exposés par le changement climatique, particulièrement aux risques de feu. Le rapport du MedECC [Réseau d'experts méditerranéens sur les changements climatiques et environnementaux], publié en début d'année, le montre d'ailleurs. De nombreux risques y sont recensés et devraient impacter le bassin méditerranéen. On a par exemple les risques de feux, mais aussi de plus grandes sécheresses ou encore des phénomènes de pluies extrêmes.