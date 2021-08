Incendies en Grèce : plus de 100.000 hectares brûlés en deux semaines

En comparaison, les feux survenus à cette période entre 2008 et 2020 ont détruit 2750 hectares chaque année. De toutes les zones parties en fumée, l’île d’Eubée paye le plus lourd tribut puisqu’elle compte pour plus de la moitié des 114.300 hectares brûlés depuis le début de l’année 2021. La Grèce a été frappée par une période de chaleur jamais vue depuis 30 ans, selon le Premier ministre, qui a alerté sur "une catastrophe écologique immense".

"Les feux qui sévissent en ce moment sont très destructeurs et ont un niveau d’intensité très inhabituel", a d’ailleurs souligné à l’AFP Mark Parrington, scientifique à Copernicus, le service européen sur le changement climatique dont fait partie l’EFFIS. "Nos données démontrent que nous n’avons pas eu de feux aussi intenses depuis août 2007." En effet, il faut remonter 14 ans en arrière pour situer les incendies les plus dévastateurs : cet été-là, plus de 250.000 hectares de forêts avaient été carbonisés et 77 personnes avaient été tuées.