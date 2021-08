Observe-t-on une hausse des incendies à travers le monde ?

Dans le Var, les pompiers sont toujours mobilisés afin de lutter contre d'importants feux de forêts toujours non maitrisés. La France, cet été, n'est pas le seul pays en proie aux flammes, puisque l'on se souvient des incendies qui ont touché ces dernières semaines la Grèce, l'Algérie ou encore la Turquie. Des images qui interpellent et inquiètent, faisant écho aux flammes qui ont ravagé l'Amazonie en 2019, où aux 18 millions d'hectares partis en fumée la même en Australie.

Alors que le dernier rapport du Giec s'est montré plus alarmiste que jamais, faut-il redouter dans le futur une multiplication des incendies, notamment sur le pourtour méditerranéen ? Le changement climatique peut-il amplifier ces phénomènes ? Si 2021pourrait constituer une année record, les progrès technologiques nous permettent aujourd'hui de disposer de données à l'échelle mondiale et de mesurer l'ampleur des incendies à travers le temps. Il en résulte des observations très contrastées.

Depuis l'espace, il est possible de cartographier les départs de feu et de calculer les surfaces touchées par les incendies. La Nasa, notamment, propose un outil de visualisation qui détaille les lieux touchés jour après jour par les flammes. Accessible en ligne , il illustre la prédominance des incendies en Afrique centrale (RDC, Zambie, Angola) ou en Amazonie.

Comme pour n'importe quel autre phénomène naturel, il est périlleux de tirer des conclusions en n'observant qu'un secteur géographique précis. Longtemps, il fut difficile de mesurer l'ampleur et la fréquence des incendies à travers le globe, des écueils dépassé ces dernières décennies grâce aux progrès de la science et au développement de l'imagerie satellite.

Il est plutôt logique que ces zones soient les plus vulnérables aux incendies, regroupant certaines des forêts les plus vastes de la planète. Le Sahara, où la végétation est quasi inexistante, se trouve pour sa part logiquement épargné, tout comme le Groenland ou l'Himalaya.

À travers le monde, notons également que les moyens de lutte contre les incendies progressent au fil du temps. Si l'on fait exception des zones tropicales, Renaud Barbero précise en tout cas que les tendances sont clairement à la hausse. Chercheur en climatologie au sein de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), il n'hésite pas à pointer du doigt l'activité humaine.

Conséquence : "le paysage est tellement sec après plusieurs années de changements progressifs que la fréquence et l'intensité des incendies ont soudainement augmenté". Il cite en passant un rapport de l'université de Californie à Berkley, qui "a révélé que la saison des incendies dans l'ouest des États-Unis est maintenant plus longue de 75 jours que dans les années 1970".

Les publications des chercheurs ont de quoi nous alerter. Le dernier rapport du Giec fait notamment référence aux conclusions d'une étude de 2019, pour le moins claire : à l'avenir, "selon les projections, [...] une nette augmentation de la fréquence des incendies de forêt devrait se produire dans l'ouest des États-Unis, au Canada, dans les pays méditerranéens, en Asie centrale et en Australie avec un réchauffement de 2,0°C".

Sur la base de travaux antérieurs, il est par ailleurs estimé que "la fréquence des incendies de forêt devrait augmenter sur plus de 37,8 % de la superficie terrestre mondiale", et que le risque d'incendies de forêt sous un réchauffement de 2°C deviendrait "particulièrement élevé au Canada, aux États-Unis et dans les pays méditerranéens".

"La zone méditerranéenne est actuellement déjà la zone la plus sensible au risque et continuera sans doute à être la plus exposée", confirme à LCI Mathieu Regimbeau, ingénieur en agrométéorologie chez Météo-France. "En l’état actuel des prévisions climatiques, au-delà des signaux sur l’augmentation de température sur tout le territoire, tous les modèles convergent vers une diminution des précipitations sur le bassin méditerranéen", ajoute-t-il. "Tous les éléments nécessaires" sont réunis pour que la saison des feux de forêt méditerranéenne se révèle dans le futur "plus intense, mais aussi plus étalée dans le temps".