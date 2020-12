Intégrer le climat dans la Constitution : une proposition juridiquement inutile ?

La phrase proposée par la Convention citoyenne est celle-ci : "La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique." Or, d'une part, elle répète la Charte de l'environnement. Plus précisément ses trois premiers articles. Ils proclament que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", que "toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement" et enfin que "toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences".

De plus, cette révision proposée apparaît également comme "moins ambitieuse", comme le souligne Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement. On lit en effet dans l'article 2 que chaque individu a le devoir "de prendre part à la préservation" de l'environnement mais aussi à son "amélioration". Il y a donc ici une double responsabilité qu'on ne trouve plus dans la proposition de la Convention citoyenne.

Le débat n'est pas nouveau. En mars 2018, le gouvernement avait voulu profiter de la réforme constitutionnelle pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Et déjà à cette époque, les juristes en droit de l'environnement s'accordaient à en souligner l'absurdité. Le professeur en droit public Paul Cassia évoquait une mesure "superfétatoire", quand le professeur de droit constitutionnel Didier Maus parlait d'un "coup d'épée dans l'eau".