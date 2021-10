Google et YouTube s'attaquent aux publicités et contenus qui nient le réchauffement climatique

Face aux climato-sceptiques, Google et YouTube haussent le ton. Le géant de l'internet et son service de vidéos en ligne ont annoncé le durcissement de leur règlement contre les publicités et les contenus qui nient le réchauffement climatique et ses causes, en adoptant une mesure plus agressive que d'ordinaire sur les réseaux sociaux contre ce type de désinformation. Les deux plateformes interdisent désormais les publicités et la monétisation des contenus qui "contredisent le consensus scientifique bien établi autour de l'existence et des causes du changement climatique", indique une mise à jour des règles pour les annonceurs.

Les publicités trompeuses ou mensongères ne sont donc pas les seules à être interdites : les créateurs de contenus de la mouvance climato-sceptique sont aussi empêchés de monétiser leurs vidéos, et donc de récolter des recettes publicitaires. "Les annonceurs ne veulent tout simplement pas que leurs publicités apparaissent à côté de ce genre de contenus. Et les éditeurs et créateurs ne veulent pas d'annonces qui font valoir ces affirmations sur leurs pages ou vidéos", justifie Google.