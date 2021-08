La Sécurité civile face aux incendies en Europe : "c'est exceptionnel d'avoir autant de forces engagées"

La France semble se diriger vers un épisode caniculaire, que se passerait-il si des incendies débutaient chez nous ?

Lorsqu'on envoie des moyens à l'extérieur, on anticipe évidemment que si on en avait besoin sur notre territoire, on ne soit pas pris au dépourvu. Pour les effectifs et l'équipement terrestres, on est sur une "balance permanente de moyens". Ce qui vaut actuellement pour les feux de forêt, vaut également pour les inondations, les tempêtes ou d’autres crises : très régulièrement, au cours d’une année, on envoie des moyens à l'extérieur du pays. Et à chaque fois, on rééquilibre nos moyens sur le territoire national, en fonction des zones. Par exemple là, on a envoyé à l'étranger des moyens, matériels et humains, principalement depuis le Sud-Est de la France. Dès lors, il y a des colonnes "feux de forêt" qui viennent en renfort, en l’occurrence du Nord-Est et de l'Île-de-France. Ils ont des moyens adaptés, et des formations spécialisées. Donc on a en place la même réponse opérationnelle et elle est permanente. Le cas s’est présenté dans le passé, lors de gros feux dans les Pyrénées-Orientales ou en Gironde. On savait que les moyens terrestres locaux étaient très sollicités, et on a équilibré avec ceux de Meurthe-et-Moselle ou d'Île-de-France. En ce qui concerne les moyens aériens, notre stratégie d'attaque sur les feux naissants nécessite d'utiliser notre flotte aérienne, notamment nos Canadairs. Avec les trois qui reviennent de Grèce, ceux qui étaient en Italie initialement, et qui sont déjà revenus, et les deux qui sont partis en Algérie, nous sommes en mesure d'assurer notre réponse opérationnelle dans les airs. D'ailleurs, dans un peu plus de 72 heures, nos moyens déployés en Algérie seront de retour sur le territoire et pourraient donc affronter de potentiels départs d'incendies favorisés par la vague de chaleur.