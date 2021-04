Entreprenariat social : "Rêver grand, démarrer petit", les leçons de Christian Vanizette, cofondateur de MakeSense

Qu'est ce qui a fait la différence de MakeSense ? Est ce que vous avez été en quelque sorte les premiers à miser sur les communautés ?

On a été les premiers à se dire que l'entrepreneuriat social, ce n'est pas juste une histoire d'entrepreneurs : un super héros qui se lance dans des projets géniaux. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait des milliers de citoyens qui le soutiennent, non pas juste en achetant leurs produits ou leurs services, mais aussi en aidant ses projets à se développer. Quand tu fais de l'entrepreneuriat social, c'est encore plus dur que de monter une boîte normale parce que tu dois à la fois avoir des revenus et en même temps avoir de l'impact. Si tu as une communauté de bénévoles qui croit en toi, en tes projets, en tes idées, ça te donne un peu des ailes pour démarrer une mission impossible. C'est l’ADN de MakeSense : permettre à n'importe quel citoyen de s'engager pour des projets sociaux et environnementaux. Ce concept reste dans le temps et il fait un peu la différence avec ces communautés de citoyens répartis dans le monde entier qui soutiennent des initiatives locales et solidaires.

Vous souhaitez mobiliser 180 millions de personnes dans les dix prochaines années, c’est 10% des jeunes. C’est énorme. Comment allez-vous faire ?

Quand la crise sanitaire a éclaté, on a dû réinventer nos programmes d'engagement pour les rendre plus digitaux, comme toutes les entreprises. Et tout d'un coup, les chiffres de mobilisation et le nombre de bénévoles ont commencé à exploser. On s'est dit que si on continuait de monter ces programmes innovants de mobilisation de citoyens en utilisant WhatsApp, les outils comme Zoom et les emails, on pourrait potentiellement arriver à des ordres de grandeur de plusieurs millions de personnes. C'est pour cela qu'on s'est fixé ces objectifs. Maintenant, dans l'équipe, tous les six mois, on voit si on est en chemin pour arriver aux 180 millions d'ici dix ans, et pour l'instant, c'est plutôt bien parti.