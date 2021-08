Climat : "Des changements climatiques sont irréversibles, mais nous pouvons limiter leur progression"

Parallèlement, la montée du niveau de la mer poursuit sa course, et pourrait gagner environ 50 cm au XXIe siècle, voire près de 2 mètres d’ici à 2030 dans le pire des scénarios. Pour la climatologue Françoise Vimeux, directrice de Recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, une prise de conscience internationale a déjà été amorcée, mais il faut aller plus loin désormais pour tenter d’enrayer le réchauffement climatique.

Le Giec considère que si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas radicalement réduites immédiatement, les +2°C seront dépassés au cours du siècle. Comment ce groupe analyse-t-il ce constat ?

Je n’ai pas le sentiment que les constats du dernier rapport du Giec soient plus alarmistes qu’avant. Les experts estiment que la trajectoire du réchauffement climatique sur laquelle nous sommes nous conduit à une augmentation de 3°C de plus d’ici à la fin du siècle par rapport à la fin du XIXe siècle, mais les effets du réchauffement climatique étaient déjà connus. Ce qui est inédit dans ce rapport, c’est l’urgence du changement : il faut agir immédiatement pour tenter de faire passer cette augmentation sous la barre des +1,5 °C ou +2°C.

Ce qui est également inédit dans cet état des lieux, c’est le constat que ces changements climatiques déjà en cours vont désormais se généraliser. Aucune région du monde ne sera épargnée par leurs effets. Dans les tendances enregistrées, la température va grimper partout, tandis que les évènements extrêmes (comme les vagues de chaleur, inondations, sécheresses) vont gagner de plus en plus de régions, et être plus fréquents et plus intenses. Enfin en termes de valeur, des seuils de tolérance vont être dépassés dans certaines régions. Ce rapport annonce aussi pour la première fois de manière univoque que l’activité humaine est l’unique responsable du réchauffement climatique, tandis que le groupe s’en tenait à des probabilités de 90 à 95% environ auparavant.

Les politiques en font-ils suffisamment pour freiner le phénomène de réchauffement climatique et atteindre les objectifs fixés par le Giec ?

Il est difficile de commenter l’ensemble des politiques, mais depuis les scénarios mis en avant dans l’état des lieux précédent du Giec, en 2013, il y a eu une véritable prise de conscience de la part des dirigeants du monde entier avec l’Accord de Paris. Le résumé du rapport pour les décideurs a été approuvé par l’ensemble des délégués des États, ils sont donc tous au courant. Mais des efforts restent, en effet, à faire : dans son dernier rapport publié en juin, le Haut Conseil pour le Climat considère que la politique de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est pas encore suffisante pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone (La France s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40 % d'ici à 2030 par rapport à 1990, ndlr).