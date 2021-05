L'éruption limnique, qu'est-ce que cette "bombe à retardement" qui menace la ville de Goma ?

INTERVIEW - Le réveil du volcan Nyiragongo en RDC fait craindre une catastrophe majeure pour les habitants de Goma. Ce n'est pas tant le magma qui inquiète les experts que les conséquences mortelles de gaz toxiques appelés éruption limnique. Explications avec le volcanologue Ludovic Leduc.

Le réveil du Nyiragongo, dans l'est de la république démocratique du Congo est déjà une catastrophe. Mais un scénario cauchemar, plus grave encore, inquiète les autorités. Celui d'une coulée de lave sous les eaux du lac Kivu. Un phénomène également appelé "éruption limnique" qui ferait des milliers de victimes dans la ville de Goma. Ce jeudi matin, une partie de l'agglomération de 600.000 habitants a été évacuée dans le chaos. Qu'est ce que ce phénomène ? Et pourquoi est-il si dangereux ? LCI a interrogé le volcanologue Ludovic Leduc.

Pourquoi parle-t-on d'éruption limnique ? Une éruption limnique, c'est différent d'une éruption de lave. Dans le cadre du lac de Kivu, on peut parler de "bombe à retardement", dans le sens ou ce lac est très spécifique : il n'y a pas de circulation des eaux entre la surface et le fond, ce qui fait que le gaz reste concentré dans les profondeurs de l'eau et on sait que les couches d’eau profondes du Kivu sont riches en gaz carbonique (CO2) et en méthane (CH4). Une augmentation de température provoquée par un épanchement de lave sur les hauts-fonds du Kivu pourrait déstabiliser ces eaux profondes et provoquer une brusque libération de CO2 et de CH4. Le dioxyde de carbone est particulièrement inquiétant parce que l'éruption est dite limnique avec la libération de carbonique par une brusque décompression des eaux profondes remontant vers la surface, comme ce qu'il s'est passé avec le lac Nyos au Cameroun en 1986 et qui avait fait plus de 1700 victimes.

Quels sont les autres caractéristiques du Nyiargongo ? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le volcan Nyiargongo est un des volcans les plus actifs en Afrique. Sa spécificité, c'est qu'il peut emmener la lave très loin. C'est extrêmement dangereux pour les habitants, pour les routes et les habitations, surtout qu'on n’arrête pas de construire à Goma. Ensuite, on a la preuve maintenant que le sol de la ville de Goma se soulève un petit peu et que donc le magma se propage en profondeur. Tous ces risques font que les autorités ont eu raison d'évacuer la ville, mais il y a encore une chance : dans le précédent de 2002 [dernière éruption du volcan qui avait causé la mort d'une centaine de personnes, ndlr], la lave était sortie par les parois du volcan, ce qui lui a permis de se répandre plus vite. Mais ce n'est pas le cas, pour l'instant, des éruptions constatées depuis samedi.

Nouvelle alerte ce jeudi, les habitants de Goma doivent une nouvelle fois évacuer la ville. − AFP

Les effets d'une telle catastrophe auraient-ils pu être mieux anticipés ? C'est difficile à dire. Être mieux gérés, oui forcément, compte tenu des moyens mis à la disposition de l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG). On le sait, ce volcan fait partie des plus dangereux au monde, mais il est par exemple moins surveillé que les volcans de l'Etna (Italie) ou celui du Piton de la Fournaise à La Réunion. Depuis quelques années, on sait que la RDC et le Rwanda ont mis en place deux systèmes pour évacuer le gaz en continu. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître la quantité de gaz évacué : ça peut être 1%, 50%, voire 100%.

À Nyiargongo, le risque d'éruption limnique est quotidien, mais on peut difficilement les anticiper. Il y a un an, pourtant des scientifiques alertaient déjà sur une possible éruption volcanique, mais rien n'a été fait par les autorités pour empêcher cela. Dans le futur, les risques vont rester les mêmes, cela va dépendre de la capacité du gaz à se régénérer dans l'eau. Cela peut prendre un an, vingt ans, quarante ans. Mais on constate que tous les vingt ans, le volcan entre en éruption, c'est arrivé en 1977, en 2002 et maintenant en 2021.

Thibault Nadal

