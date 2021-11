La déforestation en Amazonie serait aussi imputable aux marques vestimentaires, selon une étude

Entre sa consommation d'eau astronomique, ses émissions de carbone et l'utilisation massive de produits toxiques pour l'environnement, la mode ne fait pas figure de bon élève en matière d'écologie. Elle fait même partie des industries les plus polluantes au monde. Selon une étude publiée lundi par l’organisation environnementale Stand.earth, certaines marques aggraveraient encore leur empreinte environnementale en jouant un rôle important dans la déforestation de l'Amazonie.

Ainsi, selon des chercheurs qui s'appuient sur des centaines de milliers des données douanières, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Asics, Ralth Lauren, UGG, Fendi et le groupe de luxe français LVMH, entre autres, auraient des liens avec des entreprises impliquées dans cet écocide afin de se fournir en cuir. Plus de la moitié d'entre elles entretiennent notamment de multiples liens d'approvisionnement avec le plus grand exportateur de cuir brésilien, JBS, connu pour son impact dans la déforestation amazonienne. "On savait qu’on trouverait quelques cas dans l’industrie de la mode en faisant cet exercice, mais on n’avait pas entrevu qu’autant de marques seraient concernées", note auprès du journal québecois La Presse Greg Higgs, l’un des responsables de l’étude.