La Grande barrière de corail touchée à 98% par le blanchissement à cause du réchauffement climatique

Le blanchissement est un phénomène de dépérissement qui se traduit par une décoloration des coraux. Il est notamment dû à la hausse de la température de l'eau qui provoque l'expulsion des algues symbiotiques et donne au corail sa couleur et ses nutriments.

Terry Hughes a rappelé dans l'étude que "cinq épisodes de blanchissement massif depuis 1998 ont transformé la Grande Barrière de corail en un damier de récifs aux histoires récentes très différentes, allant de 2% de récifs qui ont totalement échappé au blanchissement, à 80% qui ont considérablement blanchi au moins une fois depuis 2016".

Selon les recherches publiées, les coraux déjà exposés à des vagues de chaleur sont moins sujets au stress thermique. Néanmoins, le co-auteur Sean Connolly, du Smithsonian Tropical Research Institute, avertit qu'un blanchissement plus fréquent et plus important réduit la résistance du récif corallien. Il a notamment déclaré que le corail "a encore besoin de temps pour se rétablir avant un autre cycle de stress thermique afin de pouvoir faire des bébés qui se disperseront, s'installeront et recouvriront les parties appauvries du récif".