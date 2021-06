La sécheresse sera "la prochaine pandémie", s’inquiète l’ONU

À noter que le coût réel de la sécheresse dans le monde est susceptible d'être plusieurs fois plus élevé, car ces estimations n'incluent pas une grande partie de l'impact dans les pays en développement. "Les sécheresses ont des impacts profonds, généralisés et sous-estimés sur les sociétés, les écosystèmes et les économies. Ils entraînent des coûts qui sont supportés de manière disproportionnée par les personnes les plus vulnérables", indique les travaux de l'ONU.

Par ailleurs, aucun pays ne semble épargné et les états développés ne font pas exception à la règle. En mai dernier, l’état d’urgence est déclaré dans presque toute la Californie, en raison d’une sécheresse précoce et massive. Selon les chiffres rapportés par The Guardian, "la sécheresse coûte plus de 6 milliards de dollars par an en impacts directs aux États-Unis et environ 9 milliards d'euros (7,7 milliards de livres sterling) dans l'UE, mais ceux-ci sont également susceptibles d'être gravement sous-estimés". En France, la sécheresse fait de plus en plus de dégâts. Selon France Bleu, elle représenterait "près de 700 à 900 millions d'euros par an pour les assurances. Une enveloppe qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans."