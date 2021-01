La voiture électrique d'occasion, la bonne affaire de 2021 ?

L'engouement des Français pour ce type de véhicule a bel et bien été observé par un concessionnaire spécialisé dans les Yvelines. "Il reste pas mal de véhicules hybrides, alors que là c'est la dernière 100% électrique qu'il nous reste", confirme Frédéric Pereira, président-fondateur de Greencar France, devant les caméras de TF1. Un produit victime de son succès qui devrait être de plus en plus prisé. "On va avoir beaucoup plus de choix dans les années à venir donc le marché est vraiment exponentiel."

Farid fait partie ces néo-consommateurs. Les motivations de ce père de famille ? La voiture électrique est un engin discret et moins cher à l'usage. Achetée 11.000 euros et affichant 28.000 kms au compteur après trois ans d'ancienneté, son nouveau véhicule ne nécessite plus de passages onéreux à la station-service pour faire le plein d'essence. "Pour 2,40 euros, on charge la batterie intégralement : de 0 à 100%", se réjouit l'acheteur écolo. Il doit tout de même louer la batterie pour un montant mensuel de 69 euros et s'assurer qu'elle reste en bon état. "Suivant le nombre de charges et de décharges, on peut avoir des batteries usées prématurément", prévient-il. Environ 25.000 automobilistes français ont également sauté le pas cette année, soit une hausse des ventes de 45%. Il faut néanmoins éviter l'arnaque lors de la revente.