Le changement climatique considéré comme "une urgence mondiale", selon un sondage

Dans le détail, qui sont les personnes qui s'inquiètent le plus pour la planète ? Environ 80% des Britanniques, Italiens et Japonais se montrent préoccupés, une proportion qui tombe aux deux-tiers dans des pays comme les États-Unis, la Russie, le Vietnam et le Brésil. En France, en Allemagne, en Afrique du Sud et au Canada, plus des trois quarts des personnes interrogées parlent d'"urgence mondiale". Même dans les pays moins concernés par le réchauffement climatique, la moitié des individus interrogés reconnaissent l'urgence à l'instar de la Moldavie (50%).

En termes de tranches d'âge, les jeunes sont plus enclins à voir le changement climatique comme une urgence. Ils sont suivis de près par les 36-59 ans. Parmi les personnes de plus de 60 ans, l'inquiétude est moindre et la planète peut bien attendre. Y-a-t-il une différence entre les sexes sur ce sujet ? L'écart semble léger : la proportion de femmes s'inquiétant du changement climatique est supérieur à celle des hommes (de 4% en moyenne parmi les 50 pays).