Le Conseil constitutionnel interdit les dérogations aux distances minimum d'épandage de pesticides

C'est une petite victoire pour les défenseurs de l'environnement. Plusieurs ONG, dont Générations Futures, France Nature Environnement ou UFC-Que Choisir avaient saisi le Conseil d'État, au sujet des "chartes d'engagement" départementales qui permettaient des réductions de distance entre les zones de pulvérisation des pesticides et les habitations.

En décembre 2019, le gouvernement avait fixé les distances minimales à respecter entre les zones d’épandage de produits phytosanitaires et les habitations : cinq mètres pour les cultures dites "basses", comme les légumes et céréales, et dix mètres pour les cultures "hautes" fruitiers ou vignes. Les dérogations permettaient de descendre respectivement à trois et cinq mètres.