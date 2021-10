Le parc automobile français compte-t-il aujourd'hui 1% de véhicules électriques ?

Parmi ce total, sont répertoriés comme "électrique et hydrogène" 335.272 véhicules, soit moins que les 600.000 évoqués par Jean-Baptiste Djebbari. Pour autant, cela correspond bien à près de 1% du parc global (0,81% très exactement), soit une proportion semblable à celle mise en avant par le ministre. On notera que si l'on se penche sur les seules immatriculations de voitures neuves, la part de l'électrique augmente assez nettement : 7,56% de celles enregistrées en 2020 portaient sur des modèles électriques.

À l'échelle européenne, il est difficile de disposer de comparaison très récente. Dans un marché qui évolue très vite, les données les plus fraîches remontent à l'année 2019, compilées par Eurostat. Elles mettaient en lumière le retard de certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ou l'Italie, qui comptent tous une moindre proportion de véhicules électriques dans leur parc automobile. En revanche, les Pays-Bas devançaient la France, avec une part 2,5 fois supérieure à celle observée dans notre pays.

Surtout, le sud de l'Europe semble très en retard si on la compare aux pays scandinaves, et en particulier à la Norvège. En 2020, les modèles électriques y ont représenté plus de 54% des nouvelles immatriculations, un record. De quoi tendre vers un objectif ambitieux pour 2025 : que l'électrique représente l'intégralité des ventes de véhicules neufs. Selon Eurostat, 9,3% du parc était électrique en Norvège en 2019, soit trois fois plus que le second pays le plus avancé, à savoir la Suède. Depuis, cette proportion a encore augmenté, malgré l'absence de chiffres consolidés permettant d'en attester.