Le TGV pollue-t-il "50 fois moins que la voiture, 80 fois moins que l'avion" ?

Il a à cœur de "reconquérir" les Français qui ne prennent pas le train. À quelques jours de la présentation de la nouvelle grille tarifaire pour les TGV, le patron de la SNCF a voulu flatter les avantages du train. Dans le JDD ce dimanche 30 mai, Jean-Pierre Farandou a donc expliqué que se remettre aux rails, c'était un double enjeu "commercial et écologique", étant donné que "le TGV pollue 50 fois moins que la voiture, et 80 fois moins que l'avion". Qu'en est-il réellement ?

Il existe plusieurs sources pour vérifier cette information. Les émissions de CO2 sont données par la société ferroviaire en ce qui concerne le train, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la voiture et par la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) pour l'avion. En récupérant les données pour chacun d'eux, on découvre qu'effectivement le train est vert. Selon un bilan de 2019 du réseau de transport d'électricités, un TGV rejette en moyenne 1,7g par km. C'est entre 82g et 107g par km pour une voiture qui n'est pas électrique - en fonction des modèles - et entre 73g et 250 g par km pour l'avion.

Prenons un exemple concert : un voyage de Paris à Marseille. Si, en TGV, les émissions de CO2 pour chaque passager est de 1,7 kg par kilomètre, la voiture en rejettera, elle, 127. C'est donc 74 fois plus que le train avec un seul voyageur. Par contre, ce n'est plus que 31kg par passagers s'ils sont quatre. Le ratio chute, alors. Idem pour l'avion. Pour cette heure et demie de trajet, il rejettera 82,7 kg de CO2 par passager selon la DGAC. Soit "seulement" 49 fois plus que le train.

Au contraire, l'écart entre les transports se creuse si on prend des trajets plus courts. Comme un aller de Paris à Rennes. Avec un Ouigo, on est sur 0,7 kg de CO2 rejeté par client de la SNCF. 84 fois moins que la voiture (59,3 kg de CO2) et 115 fois moins que l'avion (80,7 kg de CO2 par passager).

Si la différence de pollution est donc plus ou moins grande en fonction des trajets ou du nombre de passagers, l'ordre d'idée donné par le patron de la SNCF est donc le bon. Indubitablement, le rail est le plus vert de ces trois modes de transport.

