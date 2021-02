Les crues sont-elles une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques ?

Subsistent quelques signaux qui pointent vers une signature exceptionnelle, voire historique. Est-ce que le lien peut être fait tout de suite avec le changement climatique ? C’est trop tôt pour le dire. Sur ces cinq dernières années, ces signaux faibles se transforment en avertissements très concrets. On a des scenarios différents, et à chaque fois complètement atypiques, mais on arrive toujours au même résultat, c’est-à-dire des sécheresses historiques extrêmes. Et on ne peut que faire la corrélation avec le fait que les années 2018, 2019, 2020 sont positionnées en haut du palmarès des plus chaudes jamais enregistrées en France.

Les données nous montrent qu’on a une pluviométrie excédentaire. Une crue hivernale plutôt classique, si on en reste là. Par contre, si ces pluies continuent, on pourra discuter à partir de ce week-end sur une évolution du scenario. Pour le moment, cette crue a des contours connus et donc pas le cas d’inondations qui détruisent tout un territoire, qui traversent les rues, comme ce que l’on peut vivre lors d’un épisode méditerranéen par exemple.

Ces hivers pluvieux ne devraient-ils pas nous garantir un remplissage des nappes phréatiques ?

Il y a une corrélation directe entre des phases anticycloniques très marquées en été, avec des vents très secs et surtout une perte directe de pluviométrie potentielle, et d’autre part, des hivers extrêmement pluvieux comme celui que l’on est en train de vivre. L’hiver dernier, on avait rempli les nappes avec un excédent de 30%. Pourtant, chaque année, on a vu venir un phénomène de sécheresse. Quand on l'a observée en 2017, elle s’était terminée fin décembre. Et on a basculé directement de cette sécheresse historique à 3 semaines de pluie sur le bassin parisien. On a alors réalisé que les données sont excédentaires, on a eu un printemps particulièrement orageux et des records historiques du nombre d’éclairs tombés en France, et les nappes se sont rechargées. Mais finalement, le système a basculé dès le mois de juin, qui a été caniculaire.

Des projections inquiétantes viennent d’être publiées, à l’horizon 2100. Elles mettent à jour des bases de données avec une trentaine de scenarios évalués, avec des périodes qui sont analysées, et des taux d’émission de gaz à effet de serre. Mais tout ne va pas se jouer en 2100, car ce qui a déjà été émis ces 30 dernières années est déjà en train d’avoir des effets. C’est le message que j’essaie de faire passer : de toute façon, il faudra s’adapter à ce qu’on a déjà émis. Atténuer les émissions maintenant n'aura des effets que dans 10-20-30 ans. Parce qu’il y a une inertie des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui fait que son réchauffement est effectif, et que le climat est complètement modifié.

Notre système est très complexe, nos territoires le sont aussi, donc il y a des interactions qui se déroulent qu’on n’avait pas prévu. Par exemple, le tarissement de certaines nappes : si une nappe est à sec une année, une deuxième, une troisième, elle va avoir ensuite beaucoup plus de mal à se remplir. Il y a beaucoup de phénomènes de ce type qui entrent en jeu, en sachant que la France est une mosaïque, souterraine et superficielle, et complètement différente d’une région à l’autre.