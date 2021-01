Les vœux présidentiels responsables que nous n’avons (malheureusement) pas eus

"Mes chers compatriotes. Depuis 40 ans, mes prédécesseurs et moi-même avons élevé la croissance du PIB comme la solution ultime à tous nos problèmes. Eh bien nous nous sommes trompés. La double contrainte, climatique et énergétique, avec la baisse inéluctable de l’approvisionnement pétrolier dans les années à venir, vont rendre physiquement impossible le maintien du modèle de développement en vigueur depuis 150 ans. Oui, ce modèle a été extrêmement efficace pour simplifier la vie quotidienne d’une partie de la population mondiale. Oui, il a permis un accroissement de l’espérance de vie et des avancées technologiques sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Mais reconnaissons collectivement qu’il a aussi dramatiquement échoué dans sa capacité à maintenir les conditions de la vie sur notre planète. Un modèle qui ne tire sa raison d’être que dans la perturbation mortifère du climat, la destruction de la biodiversité et l’exploitation toujours plus importante de ressources finies, n’est ni un modèle durable, ni souhaitable pour nos enfants.

2021 sera le tournant vers ce nouvel horizon. Je vous propose un nouveau modèle de prospérité, mieux partagé. Concrètement, il sera basé sur la décroissance de plus de 5% par an de nos émissions de gaz à effet de serre. Comment allons-nous faire ? Nous allons encourager les entreprises à faire évoluer leur processus de création de valeur vers celui des entreprises contributives, en adoptant des pratiques plus circulaires et servicielles. Pour cela, elles bénéficieront d’une fiscalité très incitative. Ce modèle va requérir un profond changement de nos modes de vie et de nos habitudes de consommation. Pour que la sobriété soit choisie et non subie, nous allons lancer un vaste plan de sensibilisation sur le rôle de l’énergie dans l’économie, car l’ignorance est la première cause de l’inaction.

Nous organiserons localement des assemblées citoyennes participatives et solidaires, afin que les décisions soient prises au plus près de la réalité des territoires. Pour compenser ce que les énergies fossiles ne pourront plus apporter à notre économie, nous allons simplifier les règles de l’entrepreneuriat en faisant porter l’essentiel des coûts sur les ressources et l’énergie, et alléger drastiquement le coût du travail. Nous allons également taxer les transactions financières pour accompagner la transition bas carbone des différents secteurs industriels, encourager l’innovation utile, ainsi que la recherche et le développement interdisciplinaire. Bien sûr, nous allons aider les secteurs qui seront les plus impactés par cette nouvelle politique à faire leur mue : cela se traduira par l’accompagnement des personnes vers les activités les plus susceptibles de répondre aux enjeux auxquels nous faisons face.