Lucie Basch : "Il faut créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire"

Elle n’a pas encore 30 ans, et elle part déjà à la conquête du monde. Il y a quatre ans à peine, Lucie Basch a créé l’application Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, 60 millions de repas ont été sauvés à travers le monde. L’application est présente dans 15 pays avec 31 millions d’utilisateurs et 60.000 commerçants partenaires. Avec Too Good To Go, Lucie Basch vient de lever plus de 25 millions d’euros pour poursuivre son développement. En ligne de mire : les États-Unis. Rencontre.

Lorsque vous avez lancé Too Good To Go, vous n’étiez pas du tout les premiers sur le créneau du gaspillage alimentaire. Qu’est-ce qui a fait la différence selon vous ?

Avant tout, nous pensons que notre plus gros concurrent, c'est la poubelle. Du gaspillage alimentaire, aujourd'hui, il y en a malheureusement pour tout le monde. Plus il y a de solutions qui se lancent, plus on fait naître un écosystème qui va nous permettre de mettre fin au problème. Aujourd'hui, chez To Good To Go, on ne prétend absolument pas être la seule solution au gaspillage alimentaire. En revanche, on va être une solution simple qui permettra à tous de s'engager. Je pense que la grosse différence avec Too Good To Go, c'est vraiment ce concept de simplicité, à la fois du côté commerçant avec ce panier surprise et du côté utilisateur avec un concept qu'on peut tous se pitcher les uns les autres parce que c'est très simple. Nous avons aussi des valeurs passionnées à la fois de l'équipe, mais aussi de nos communautés de commerçants et de consommateurs qui savent pourquoi ils s'engagent avec Too Good To Go, avec une vraie volonté de réduire le gaspillage et d'avoir un impact positif sur la planète.