Maltraitance animale : la justice saisit dix tigres d'un dresseur dans l'Oise

Une enquête préliminaire a été ouverte "suite à la plainte de l'association One Voice relative à des faits de maltraitance animale, tenant notamment aux conditions inadaptées de détention et de garde des animaux", a-t-elle encore précisé alors que les spécimens auraient été retrouvés dans un camion-cage. Confiées à l'OFB, les investigations tenteront de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments concrets pour incriminer le dresseur qui risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Avant de porter plainte, l'ONG One Voice avait elle-même "surveillé" et "filmé" les tigres pendant plusieurs mois, révélant l'affaire dans une série de vidéos publiées en janvier sur un site dédié. "Entre les quatre murs d’une usine désaffectée de Picardie", les tigres "étaient enfermés toute l’année dans un camion-cage, sans réelle protection contre les intempéries, avec à peine assez de place pour tourner en rond", soit "2 m² chacun pour 300 kg de masse corporelle", écrivait-elle notamment à l'époque. "Les rares fois où ils en sort[aient], c’était pour être soumis et subir une vie de stress, sous la menace du fouet", "montrés" dans des foires, spectacles de cirque ou dans un parc d'attraction tout proche, voire dans des "clips ou photos dans des magazines", dénonçait-elle encore.