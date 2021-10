2021, "pire année" pour le miel français

Cette année, le miel sera un produit de luxe. Selon l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf), la récolte de miel 2021 se situera entre 7000 et 9000 tonnes, soit moins de la moitié de celle de 2020. "C'est la pire année de l'apiculture française", considère cette organisation dans un communiqué.

Le travail moindre des abeilles s'explique par le changement climatique et les conditions météorologiques très défavorables du printemps et de l'été. "Le bouleversement climatique, ressenti par les apiculteurs depuis une bonne quinzaine d'années est bien là. Les floraisons sont de plus en plus précoces et rapides. Dès le mois de juillet dans beaucoup d’endroits, la saison est terminée alors qu’auparavant elle s’étalait sur plusieurs semaines en été", estime l'Unaf.