Nancy : la navette autonome Urbanloop devient le transport le plus propre et économique au monde

Le transport urbain de demain vient de connaître son premier grand succès. Lors d'une phase de test réalisée ce vendredi 28 mai, sur une piste aménagée non loin de Nancy, le projet Urbanloop vient de battre un record environnemental. La capsule a bouclé deux tours, soit un kilomètre, pour une consommation d'énergie dérisoire de 0,05 kWh. Le record a été homologué par Certifer, une société spécialisée dans l'évaluation et le contrôle de sécurité des transports ferroviaires.

Alors que le projet disposait d'environ 200.000 euros de fonds propres en début d'année, il se rapproche aujourd'hui du million d'euros et doit désormais lancer une collecte de fonds pour en obtenir un de plus afin de financer la prochaine année et demie de recherche. Ce budget colossal permettra d'accélérer la finalisation du projet dans l'espoir de le voir sur pied pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. "Le projet tel qu'il a été accepté doit connecter le RER A au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Pour l'instant, c'est la station de Noisiel la plus prometteuse", termine Jean-Philippe Mangeot.