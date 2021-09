Nathan Métenier, conseiller climat à l'ONU : "Les jeunes n'ont pas encore leur place dans les processus décisionnels"

Au-delà de cette casquette de conseiller, l'activiste est depuis 2019 le porte-parole de Youth and Environment Europe, un réseau de jeunes sur le climat en Europe et le cofondateur de Generation Climate Europe, une coalition d’organisations de jeunes qui se battent sur les questions environnementales. À côté de ces engagements, Nathan Métenier est aussi étudiant à temps partiel à la London School of Economics. Lors d'un forum sur le climat organisé à Paris en septembre, nous avons pu le rencontrer et échanger sur son parcours et sa vision de la place des jeunes dans la lutte contre le changement climatique.

À 22 ans, il murmure déjà à l'oreille du secrétaire général de l'ONU. Avec six autres jeunes issus du Soudan, de la Moldavie, des États-Unis ou encore du Brésil, Nathan Métenier a été sélectionné en 2020 pour conseiller Antonio Guterres sur les questions environnementales. Tous les trois mois, ce dernier les reçoit pour fournir "des perspectives, des idées et des solutions qui nous aideront à intensifier l’action en faveur du climat", selon ses mots.

Puis en 2019, alors que je faisais beaucoup de choses au niveau local, le mouvement des jeunes pour le climat a démarré et ça a été un déclic. J'ai réalisé que ce que je faisais, d’autres jeunes le faisaient partout dans le monde avec la même vigueur et la même envie. J'ai alors rejoint Youth and Environment Europe, qui est le plus grand réseau d’organisations de jeunes qui se battent sur les questions environnementales et de justice sociale partout en Europe. J'ai cofondé dans la foulée Generation Climate Europe.

Ma conscience écologique est née très tôt, au contact de la nature. Je suis originaire des Alpes, où le climat est deux fois plus fou qu’ailleurs. On voit les montagnes qui commencent à s’effriter, la mer de glace se réduire d'année en année. Et ça, c’est quelque chose que j’ai pu observer à l’échelle de ma vie. Et puis quand j'ai eu 15 ans, il y a eu la COP21. J'ai monté une semaine pour le climat dans mon lycée et c’est comme ça que tout a démarré.

Êtes-vous satisfait de ces rencontres avec Antonio Guterres ?

Nous avons pour l'instant fait 4 ou 5 réunions avec lui. Je pense que nous sommes écoutés - c'est en tout cas le sentiment que j'ai - mais ça ne se traduit pas forcément par des actes. J'explique cela par le fait que les institutions et les structures qui ont été créées sont organisées en "silos", sans que cela permette une vraie réflexion globale. En décembre, nous avons par exemple reçu la stratégie climat du secrétaire général des Nations Unies et ça ne parlait que d’adaptation : comment on peut s’adapter aujourd’hui aux effets du changement climatique grâce à la construction de digues, à la limitation de l’urbanisation, grâce à la finance… Et nous leur avons dit que ça n’était pas possible, qu’il n’y ait rien sur la biodiversité, sur l’importance des océans, etc.

Si Antonio Guterres est un véritable allié et qu'il ne fait aucun doute que nous travaillons ensemble pour aller vers les mêmes objectifs, je pense qu'il manque de perspectives. Il ne fait pas toutes les connexions nécessaires. Quand il parle du climat, il ne parle pas suffisamment de la biodiversité ou de justice sociale. Car tous ces sujets vont de pair. Bien souvent, les politiques d’objectif de réduction de CO2 par exemple, sont faites sans penser à l'aspect de la justice sociale. Pourtant, c’est vraiment important parce qu'il ne faut laisser personne de côté. Quand on créé de grands espaces de protection de la nature où toute habitation humaine est interdite, on ne peut pas faire abstraction du fait qu’il y a des populations autochtones qui y vivent depuis des millénaires. Oui ils coupent des arbres, oui ils font des feux, mais ils savent le faire en respectant la nature.

Pour casser cette organisation en silos, je suis convaincu que cela peut se faire en mettant des voix différentes au pouvoir : les jeunes, parce que ce sont eux qui devront assumer demain les décisions prises aujourd'hui, ceux qui vivent les changements climatiques et qui souffrent de la pollution au quotidien, ou encore des personnes issues de minorités. Il faudrait que l'on puisse autant entendre les populations autochtones en Afrique, en Laponie, que ceux qui habitent au bord du périphérique parisien. Il est essentiel d’avoir ces gens au pouvoir.