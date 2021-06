Non, les éoliennes ne fonctionnent pas "seulement 25% du temps"

Direction le site d'Engie pour vérifier les propos de Stéphane Bern. L'entreprise indique à ses clients que "contrairement aux idées reçues, une éolienne tourne la majorité de son existence durant plus de 80 % du temps", un chiffre que l'on retrouve également sur le site d'EDF. La rotation, nous indique-t-on s'effectue "à des vitesses variables en fonction de la puissance du vent". Pour s'actionner, "une éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d'environ 15 km/h", tandis que de trop fortes rafales peuvent entraîner son arrêt : "Pour des questions de sécurité, l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h."

Du côté de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), on précise que "quasiment toutes les éoliennes sont installées sur des sites caractérisés par des vitesses de vent en moyenne supérieures à 20 km/h", un choix logique opéré pour maximiser leur durée de fonctionnement. Rares sont d'ailleurs les jours où le vent est trop fort, pas plus de 10 par an en moyenne. Le dernier obstacle à leur fonctionnement vient des opérations de maintenances, certes indispensables, mais qui ne durent généralement que cinq jours chaque année. En résumé, observe l'agence, "si l'on considère les périodes d'arrêt dues aux vents trop faibles ou trop forts et aux opérations de maintenance, une éolienne tourne en moyenne 75% à 95% du temps", soit bien plus que ce qu'annonce Stéphane Bern.