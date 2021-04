Nouvel épisode de gel : le plan de bataille des arboriculteurs et des viticulteurs

"Ça me coûte environ 35.000 pour équiper un hectare", explique la viticultrice qui s'est résolue à sacrifier 80% de ses récoltes pour essayer de limiter les dégâts financiers. "Je peux utiliser ça pour les grands crus, mais je ne peux pas me permettre de la faire partout."

Certains optent pour des méthodes plus naturelles et aussi beaucoup moins coûteuses. Dans un grand domaine, aux pieds des Alpes, en Isère, Laurent Fondimare, asperge ses vignes d'un mélange bien particulier. Une tisane maison à base de thym et d'origan, utilisé pour rendre la vigne plus résistante.

Cette préparation doit modifier "la constitution des tissus" de la vigne, pour qu'ils soient "plus concentrés en sucre", les protégeant ainsi de l'événement climatique. Et selon les vignerons de cette exploitation, cette technique a déjà fait ses preuves la semaine dernière. En vaporisant leur terrain une fois par jour, tous les jours, "on a eu entre 0 et 30% de pertes", sur l'ensemble du domaine. Un résultat plutôt satisfaisant comparé à certains de leurs voisins vignerons "qui ont tout perdu", et par l'ampleur des dégâts au niveau national. Le Comité national des interprofessions des vins estime que "80% du vignoble français", a déjà été touché par les gelées.